L'Europarlamento vara la riforma del mercato elettrico

Sostegni pubblici per la produzione di energia da rinnovabili e nucleare e potere di dichiarare una crisi dei prezzi in sede di Consiglio: il Parlamento europeo vara la riforma del mercato elettrico dell'Ue, convalidando in plenaria a Bruxelles l'accordo raggiunto con gli Stati membri Ue sul nuovo assetto del mercato energetico dell'Ue. La riforma si compone di un regolamento - adottato con 433 voti a favore, 140 contrari e 15 astensioni - e una direttiva - adottata con 473 voti a favore, 80 contrari e 27 astensioni.