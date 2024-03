L'euro è poco mosso in avvio di giornata rispetto al dollaro. La moneta unica è scambiata a 1,0866 dollari, con una variazione negativa minima di -0,06%. Il cambio con lo yen è invece in netto rialzo dopo la decisione della banca centrale giapponese di abbandonare la politica dei tassi negativi per la prima volta in 17 anni. Il rapporto con la moneta nipponica è a 163,36 in rialzo dello 0,73%.