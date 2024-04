L'economia italiana accelera, Pil primo trimestre a +0,3%

L'economia italiana accelera. Nel primo trimestre del 2024 il Pil è cresciuto dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti, chiusi a +0,1% (dato rivisto al ribasso da +0,2%) Lo comunica l'Istat in base alle stime preliminari. Su base tendenziale il Pil è aumentato dello 0,6%. Il dato comunicato oggi è corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato e segna la terza variazione positiva consecutiva, dopo la flessione registrata nel secondo trimestre 2023. Il primo trimestre del 2024, precisa l'Istat, ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al primo trimestre del 2023. La variazione congiunturale di +0,3% è la sintesi di un aumento del valore aggiunto in tutti i comparti: agricoltura, silvicoltura e pesca, industria e servizi. Dal lato della domanda, si rileva un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta. La crescita acquisita per il 2024 è pari a +0,5%.