Le sneakers Golden Goose verso la Borsa, quotazione a giugno

Golden Goose, azienda leader del lusso, del lifestyle e dello sportswear, specializzata nel design, nella fornitura e distribuzione di sneakers, ready-to-wear e accessori, annuncia l'intenzione di procedere alla quotazione su Euronext Milan. Si prevede che la quotazione delle azioni della società - si legge in una nota - avverrà nel mese di giugno, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti e delle condizioni di mercato. "L'Ipo è la conseguenza naturale di una storia di successo iniziata a Venezia nel 2000", afferma l'ad Silvio Campara. La struttura dell'offerta prevede minimo 25% del capitale azionario totale emesso e in circolazione come da requisiti Euronext Milan, una tranche primaria di 100 milioni di euro. Il numero totale di azioni dell'offerta, comprese quelle vendute dall'azionista come Tranche Secondaria, nonché tutti gli altri termini rilevanti, saranno definiti prima del lancio. L'offerta comprenderà anche un'opzione greenshoe.