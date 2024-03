Si mantengono al di sopra del 60% le scorte di gas in Europa (61,3% a 699,55 TWh), in linea con il dato dell'anno scorso, lasciando presupporre una conclusione della stagione invernale con i depositi pieni a metà. Sono al 56,8% in Italia, con 111,88 TWh ancora disponibili nei depositi, mentre la Germania con stoccaggi al 67,67% e 172,43 TWh ancora disponibili è il Paese europeo più virtuoso.