Landini, su Tim una follia, a rischio azienda strategica

La vicenda Tim "ci preoccupa. Lo abbiamo detto sin dall'inizio che è una scelta sbagliata la separazione e la vendita della rete. Fare lo spezzatino dell'azienda è una follia. E' esattamente il contrario di quello che serve. Lo abbiamo sempre detto e non ci stanno ascoltando. Così si rischia di mettere in discussione un'azienda fondamentale per il nostro Paese". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del corteo per la pace. "Il governo continua a fare orecchie da mercante", aggiunge.