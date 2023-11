Landini e Bombardieri, 'Manovra sbagliata'

Confermando l'impostazione della manovra, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha affermato al termine dell'incontro a palazzo Chigi sulla manovra che "al di là dell'ascolto, al momento il governo non ha cambiato nulla". Anche il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha confermato che "l'articolo 33, quello su aliquote e rendimenti pensionistici, viene confermato: solo su questo stanno valutando eventuali modifiche". Bombardieri ha aggiunto che "si conferma ancora una volta l'insensibilità alle tante richieste che vengono dalle piazze. Alla domanda se è vero o falso che fanno cassa sulle pensioni, non hanno risposto, come ci aspettavamo".