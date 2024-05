Lancia conferma piano: Ypsilon, poi Gamma (2026) e Delta (2028)

Lancia conferma il suo "piano ambizioso" e presenta alle Ogr Torino - in prima fila il presidente John Elkann e l'ad Carlos Tavares - la sua gamma completa di Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio. Confermati anche l'arrivo del secondo e del terzo modello: la Gamma verrà introdotta nel 2026 e la Delta nel 2028. Tutte e tre le versioni della Ypsilon - la Nuova Lancia Ypsilon, dedicata ai clienti più giovani; la Nuova Lancia Ypsilon LX, la versione più ricca e completa; La Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina - avranno motorizzazione sia ibrida che 100% elettrica. La Nuova Lancia Ypsilon si posiziona al centro del mercato, nel cuore del segmento B, con un prezzo di 20.900 euro nella versione ibrida e 22.900 euro nell'elettrica, con gli incentivi statali in corso in caso di rottamazione di un veicolo fino a EU2. Per entrambe le motorizzazioni è prevista anche un'offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia. Dopo l'Italia, Lancia torna in Europa: Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi sono i primi paesi europei in cui Nuova Lancia Ypsilon verrà introdotta, seguiti da Spagna e Francia e, nel 2025, dalla Germania. Una rete totale di oltre 70 nuovi concessionari in 70 principali città europee.