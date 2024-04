Lagarde, 'verso taglio dei tassi se non ci sono shock'

"Stiamo osservando un processo disinflazionistico. Se si muove in linea con le nostre attese ci avviamo a un momento in cui possiamo moderare" la politica monetaria a patto che non ci siano altri shock. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista a Cnbc a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, rispondendo a chi le chiedeva se la Bce taglierà i tassi in giugno. Lagarde non commenta invece sulla possibilità di tre tagli dei tassi nel 2024.