La solidità delle banche ai massimi, ora la prova dei conti

Le banche europee sono in ottima salute ed una solidità ai massimi da dieci anni. Il contesto di tassi d'interesse molto alti spinge i ricavi mentre il costo del rischio è ai minimi. E' quanto emerge da un report degli analisti di Bloomberg Intelligence. Gli istituti di credito sono ben posizionate anche dal punto di vista del valore di mercato. In Europa, ad esempio, il settore ha registrato un aumento di 300 miliardi di dollari (30%) in 12 mesi, raggiungendo i massimi di sei anni. L'attenzione ora si concentra sui risultati del primo trimestre dell'anno. I primi segnali sono positivi con i tassi d'interesse che continuano a spingere i ricavi e gli utili. In Italia ad aprire le danze è stata Intesa Sanpaolo con un trimestre record che si è chiuso con un utile di 2,3 miliardi di euro. La prossima settimana toccherà alle altre banche italiane, da Unicredit a Monte Paschi di Siena fino a Mediobanca, con gli analisti che vedono risultati in crescita.