La ricchezza dei paperoni americani tocca i 44.600 miliardi

La ricchezza dell'1% dei paperoni americani ha raggiunto la cifra record di 44.600 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2023. Secondo quanto riportano i media Usa, il patrimonio dell'1%, definito dalla Fed come coloro che hanno una ricchezza superiore a 11 milioni di dollari, è aumentato di 2.000 miliardi di dollari nel trimestre preso in considerazione. Tutti i guadagni sono arrivati dalle partecipazioni azionarie grazie al rally di fine anno, e gli economisti sostengono che il rialzo del mercato azionario sta dando un ulteriore impulso alla spesa dei consumatori attraverso quello che è noto come "effetto ricchezza". "L'effetto ricchezza derivante dall'impennata dei prezzi delle azioni è un potente vantaggio per la fiducia dei consumatori, la spesa e la crescita economica in generale", ha affermato Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics. "Naturalmente, ciò evidenzia una vulnerabilità dell'economia nel caso in cui il mercato azionario dovesse vacillare - ha aggiunto - Questo non è lo scenario più probabile, ma è uno scenario dato che le azioni appaiono ampiamente (sopra)valutate".