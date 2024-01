La Perla: il giudice sequestra anche la società Management Uk

Il giudice delegato del Tribunale di Bologna, Maurizio Atzori, ha accolto l'istanza cautelare di estensione del sequestro del marchio a tutto l'asset societario di La Perla Management Uk, con nomina dei custodi Luca Mandrioli e Andrea Monari per la gestione della società. L'istanza, fanno sapere Filctem Cgil e Uiltec Uil, era stata presentata dagli avvocati Bruno Laudi e Francesco Pizzuti per conto della Filtcem-Cgil e dei lavoratori di La Perla Management UK Ltd. La mossa per scongiurare la liquidazione dell'asset e la vendita del marchio preannunciati in una mail dai liquidatori inglesi.