La Fondazione Mai di Confindustria premia le 'Women in Stem'

"Hanno risposto in 78, da tutta Italia e con profili di altissimo livello, alla seconda edizione del progetto della Fondazione Giuseppina Mai 'Women in Stem', che nasce con l'obiettivo di supportare le studentesse iscritte alle discipline Stem a realizzare i propri percorsi di carriera favorendo allo stesso tempo l'aumento della presenza femminile nel tessuto produttivo del Paese e all'interno del mondo della ricerca e innovazione". L'iniziativa, rivolta - spiega una nota - alle studentesse iscritte al primo anno del Corso di laurea magistrale nelle discipline 'science, technology, engineering, mathematics' ha premiato le 8 più meritevoli, che hanno vinto le borse di studio del valore di 3mila euro messe a disposizione dalla Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria, in collaborazione con Assolombarda nell'ambito del progetto STEAMiamoci, Fondazione Bracco e Space Work. "È importante aumentare la presenza delle donne nelle discipline Stem, che rappresentano le competenze del futuro e che sono sempre più richieste nel mondo del lavoro", sottolinea Diana Bracco, presidente della Fondazione Mai: "Il progetto Women in STEM rappresenta un contributo concreto per valorizzare la componente femminile all'interno di un sistema integrato di ricerca, sviluppo e innovazione. Un sistema, basato sulla partnership pubblico-privato e sulla cogenerazione, che ha un ruolo essenziale per vincere sfide come digitale, green, energia e salute" ha aggiunto.