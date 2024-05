'L'84% degli italiani è per costruire infrastrutture digitali'

La quasi totalità degli italiani è consapevole del valore che le infrastrutture digitali creano per il territorio e la collettività. Un'indagine dell'Istituto Piepoli per Inwit indica che il 94% degli intervistati, in crescita rispetto al 91% del 2023, esprime questa consapevolezza. Secondo lo studio, presentato occasione del primo Sustainability Day del tower operator, l'84% del campione è favorevole alla costruzione di infrastrutture digitali, di cui un terzo estremante favorevole. Oltre la metà ritiene che il loro sviluppo e potenziamento dovrebbe avvenire in tempi rapidi. Inoltre, gli intervistati indicano la rete digitale al terzo posto tra le infrastrutture in termini di priorità di investimenti per l'Italia, guadagnando una posizione rispetto al 2023, dopo rete ferroviaria e stradale/autostradale. Risulta molto diffusa (84% del campione) la convinzione che la diffusione della tecnologia 5G sia importante per lo sviluppo e la crescita sostenibile e che rappresenti un'opportunità di crescita e non un rischio. C'è, tuttavia, secondo la ricerca, "ancora un gap di conoscenza sul 5G" e le fake news "tendono a confondere rispetto alla razionalità scientifica".