L'81,5% dei consumatori guarda a sostenibilità dei prodotti tech

L'81,5% dei consumatori italiani guarda alla sostenibilità prima di acquistare un prodotto tech, ma per uno su due il principale ostacolo è ancora il prezzo. Il 41,1% patisce mancanza di informazioni da parte delle aziende produttrici. Emerge da un'indagine su quanto pesa l'attenzione alla sostenibilità negli acquisti tecnologici, realizzata da BlazeMedia, mediatech company, in occasione della Giornata dell'Ambiente. Il 33,4% dei consumatori acquista prodotti eco-compatibili, il 25% compra usato o ricondizionato. Oltre un utente su otto fa attenzione ai consumi o alla classe energetica del prodotto elettronico prima dell'acquisto. Il 51,5% utilizza prodotti per l'ottimizzazione dei consumi domestici: interruttori intelligenti (58,9%), lampadine smart (67,5%) e speaker (62,5%) i più acquistati. il 33,3% dichiara di preferire il ricondizionato al nuovo per risparmiare e ridurre l'impatto ambientale.