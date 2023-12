Istat, produzione nelle costruzioni in ripresa a ottobre, +1,6%

A ottobre è in aumento la produzione nelle costruzioni, secondo l'Istat, dello 0,6% su base mensile e dell'1,6% su base annua, nei dati corretti per il calendario. Su base annua si inverte così una tendenza negativa iniziata a febbraio 2023. L'indice grezzo registra un incremento del 5,2%. Nella media dei primi dieci mesi del 2023, sia l'indice corretto per gli effetti di calendario sia l'indice grezzo calano dell'1,5%.