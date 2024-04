Istat, produzione costruzioni febbraio -3,9% mese,+5,9% anno

A febbraio 2024 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca del 3,9% rispetto a gennaio registrando una flessione dopo quattro rialzi consecutivi. Lo rileva l'Istat sottolineando che su base tendenziale, l'indice grezzo registra un incremento del 10,2%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 5,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di febbraio 2023). Nella media del trimestre dicembre 2023 - febbraio 2024 la produzione nelle costruzioni aumenta del 3,6% nel confronto con il trimestre precedente. Nella media dei primi due mesi del 2024, l'indice grezzo aumenta del 13,6%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 9,4%. "A febbraio 2024, commenta l'Istituto, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una flessione rispetto al mese precedente, dopo quattro incrementi consecutivi. Nonostante ciò, i livelli produttivi rimangono elevati e nella media degli ultimi tre mesi la crescita resta robusta. Anche nella serie corretta per gli effetti di calendario la crescita tendenziale rimane sostenuta, seppure in deciso rallentamento rispetto ai periodi precedenti".