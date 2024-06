Istat, Pil pro capite del Nordovest doppio rispetto al Sud

Nel 2022, ultimo anno per cui sono disponibili le stime dei Conti territoriali a livello di singole regioni, il Pil pro-capite a prezzi correnti delle regioni del Nordovest è pari a 40.900 euro e risulta essere circa il doppio di quello del Mezzogiorno (21.700 euro). Lo sottolinea l'Istat in una audizione sui divari territoriali nel nostro Paese. L'istituto spiega che rispetto al 2007 le distanze tra il Mezzogiorno e il resto del Paese si sono ampliate: il divario negativo nei confronti del valore medio nazionale (33.000 euro nel 2022) è cresciuto, in termini assoluti, dai 9.000 del 2007 agli 11.300 euro del 2022. Se si guarda al reddito disponibile delle famiglie a livello nazionale in media è pari a 21.100 euro per abitante. Nelle regioni del Nordovest raggiungono i 24.800 euro contro un valore di 16.100 euro nelle regioni del Mezzogiorno.