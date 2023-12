Istat, Pil Italia +0,7% nel 2023 e 2024.

L'Istat stima, nel rapporto sulle 'Prospettive per l'economia italiana nel 2023-2024', che il Pil italiano sia atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2023 sia nel 2024, in rallentamento rispetto al +3,7% del 2022. Quest'anno la crescita sarà trainata dalla domanda interna, che, al netto delle scorte, contribuirebbe positivamente per 0,8 punti percentuali, mentre la domanda estera netta fornirebbe un apporto lievemente negativo (-0,1 punti percentuali). La fase espansiva dell'economia proseguirà a un ritmo analogo nel 2024, sostenuta interamente dal contributo della domanda interna, secondo quanto riferito dall'Istat. Nella Nadef di ottobre era prevista una crescita dello 0,8% quest'anno e dell'1,2% l'anno prossimo.