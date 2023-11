Istat, inflazione ancora in calo, a novembre allo 0,8%

Inflazione ancora in calo a novembre:secondo le stime preliminari dell'Istat, scende allo 0,8%, valore che non si registrava da marzo 2021. Frena ma rimane ancora in crescita del 5,8% su base annua il carrello della spesa. Nello specifico, sulla base dei dati provvisori, a novembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,4% su base mensile e un aumento di 0,8% su base annua, da +1,7% del mese precedente. L'ulteriore calo risente ancora del favorevole andamento dei prezzi dei Beni energetici, della dinamica di alcune tipologie di servizi e della nuova decelerazione del ritmo di crescita dei prezzi dei beni alimentari. Frena ancora il carrello della spesa a novembre: su base annua, i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona segnano +5,8% (da +6,1% del mese precedente) mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto passano da +5,6% a +4,8%