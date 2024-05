I consumi misurati attraverso le vendite al dettaglio, a marzo, segnano un calo rispetto a febbraio pari a -0,1% in volume rispetto al mese precedente e restano invariate in valore, incorporando cioè l'inflazione. Lo comunica l'Istat. Su base annua, le vendite aumentano del 2% in valore e dello 0,3% in volume.