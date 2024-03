Iren rileva il 50% della Newco per il salvataggio Egea

Iren ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante - nell'ambito del salvataggio di Egea, multiutiliy dell'albese - per l'acquisizione del 50% del capitale sociale di una NewCo in cui saranno trasferiti i rami operativi di Egea, Egea Commerciale ed Egea Produzioni e Teleriscaldamento. La NewCo - spiega una nota - sarà partecipata da Iren al 50% attraverso un aumento di capitale di 85 milioni di euro che Iren sottoscriverà e delibererà al closing dell'operazione, e per l'altro 50% da una MidCo, il cui capitale sociale sarà interamente detenuto da Egea. Il closing dell'operazione è atteso a fine giugno quando il tribunale di Torino dovrà accogliere l'istanza di omologa degli accordi di ristrutturazione. "Con la firma di oggi - spiega il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro - poniamo le prime basi di un nuovo capitolo per la società Egea. Iren interverrà con il proprio know-how, le proprie best-practice e le proprie capacità gestionali per rilanciare le attività industriali di Egea, a testimonianza di una forte responsabilità nei confronti dei territori piemontesi in cui è presente, garantendo i livelli occupazionali e, quindi, il futuro dei dipendenti. Il percorso avviato oggi permetterà al gruppo Iren, una volta conclusa positivamente l'operazione con l'avveramento delle condizioni contrattuali firmate oggi, di gestire l'azienda, auspicabilmente entro l'estate, con le migliori pratiche manageriali e Esg e di espandere ulteriormente le proprie attività nel Basso Piemonte, rafforzando la propria presenza in una importante area regionale e crescendo nelle linee di business core della società".