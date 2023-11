Investimenti Subacquei, Folgiero annuncia grandi novità

L'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha spiegato in audizione alla Commissione Difesa della Camera, nell'ambito dell'esame del Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2023-2025, che "La Subacquea è un vero e proprio nuovo dominio geopolitico, dove non solo c'è da gestire temi di difesa in senso stretto, ma anche di sicurezza dei cavidotti e delle infrastrutture energetiche. Per questo, va visto a 360 gradi sia per gli aspetti civili che militari, e va presidiato creando un'industria che metta insieme le competenze, puntando sulla tecnologia". Folgiero ha aggiunto che "Ci crediamo moltissimo e investiremo molto presto".