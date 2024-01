Intesa, Passaggio a Isybank a marzo con consenso esplicito

La migrazione dei clienti da Intesa Sanpaolo a Isybank sta procedendo secondo quanto dichiarato da Claudia Vassena, responsabile sales&marketing digital retail di Intesa Sanpaolo. Nella prima fase, avvenuta nel mese di ottobre, il 90% di questi clienti utilizza già quotidianamente il conto presso Isybank. Attualmente, i clienti stanno ricevendo informazioni tramite l'app riguardo ai vantaggi e alle caratteristiche dell'operatività offerta da Isybank. Inoltre, vengono fornite tutte le indicazioni necessarie per riaprire un conto Intesa Sanpaolo alle stesse o migliori condizioni rispetto a quelle precedenti. Per quanto riguarda la seconda fase, prevista per marzo e di cui i clienti sono stati informati a luglio, in questi giorni viene fornita una nuova informativa che riassume le caratteristiche del passaggio. Ad esempio, i clienti migrati avranno inclusi nel canone i bonifici istantanei e tutti i prelievi, non solo presso gli sportelli di Intesa Sanpaolo, sia in Italia che nel resto del mondo. Inoltre, saranno introdotte numerose iniziative digitali. I clienti dovranno esprimere esplicitamente il loro consenso per passare a Isybank. Claudia Vassena ha sottolineato che è in corso una campagna di comunicazione e che sono stati acquisiti sessantamila nuovi clienti. L'obiettivo è costruire una storia di successo e innovazione tutta italiana.