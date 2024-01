Intesa e Sace, accordo rafforzato per sostenere le imprese

Intesa Sanpaolo rinnova e rafforza la partnership con Sace per offrire alle imprese italiane l'accesso ai finanziamenti a sostegno degli investimenti strategici grazie all'accordo recentemente sottoscritto, in vigore dal 2 gennaio, relativo alla Garanzia Futuro. Un nuovo accordo che rende Intesa Sanpaolo in grado di mettere immediatamente a disposizione delle imprese la nuova garanzia, segnando una ulteriore collaborazione strategica tra il gruppo bancario e Sace, grazie alla quale sono stati già concessi flussi di finanziamento per oltre 21,2 miliardi di euro attraverso le garanzie Italia, SupportItalia e Green. La Garanzia Futuro è la nuova garanzia Sace dedicata all'ecosistema delle imprese italiane, in particolare alle Pmi e alle filiere strategiche, che rappresentano il cuore del piano industriale Insieme 2025 di Sace, a sostegno dei loro investimenti in Italia e all'estero, in innovazione tecnologica e digitalizzazione e infrastrutture. La garanzia, con una percentuale di copertura pari al 70%, può essere abbinata a finanziamenti a medio/lungo termine con importo in linea capitale fino a 50 milioni di euro e durata massima di 20 anni. "Grazie alla collaborazione con Sace inauguriamo il 2024 con un nuovo importante strumento a disposizione delle imprese per finanziare progetti in internazionalizzazione, innovazione tecnologica e digitalizzazione", afferma Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo. "Insieme a Intesa Sanpaolo vogliamo accompagnare nel futuro le imprese italiane, soprattutto le Pmi", sostiene Valerio Perinelli, Chief Business Officer di Sace.