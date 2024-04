Inps, spesa pensioni sfiora 270 miliardi nel 2023, +6,3%

Nel 2023 è aumentata la spesa per pensioni, soprattutto a causa degli adeguamenti all'inflazione e sono cresciute le entrate contributive. Lo rileva l'Inps. Nell'anno sono stati erogati per pensioni, comprese quelle di invalidità, 269,6 miliardi di euro con un aumento del 6,34% mentre sono arrivati versamenti contributivi per 214,6 euro con un aumento del 4,44% rispetto al 2022 (+4,65% rispetto alle previsioni). Sono stati erogati per le prestazioni temporanee (assegno unico, Naspi, bonus ecc) 38,6 miliardi di euro (+10,16%) con una crescita del 12% per la Naspi e del 38% sull'Assegno unico introdotto però nel corso del 2022.