Inps, nel privato 17,7 milioni pensioni, 248 miliardi spesa

Le pensioni vigenti all'inizio del 2024 nel settore privato, esclusi i giornalisti, sono 17.775.766, per il 76,7% di natura previdenziale, ovvero erogate a seguito di versamento di contributi. Le pensioni di natura assistenziale, ovvero erogate a sostegno di situazioni di invalidità o di disagio economico (prestazioni agli invalidi civili comprese le indennità di accompagnamento e pensioni e assegni sociali). sono 4.142.774 (il 23,3%) di natura assistenziale. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sulle pensioni nel quale si sottolinea che l'importo complessivo annuo per queste pensioni è è pari a 248,7 miliardi di euro di cui 222,8 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 25,9 miliardi da quelle assistenziali. Nel 2023 sono state liquidate 1.364.686 pensioni delle quali il 48,6% (663.705) di natura assistenziale. Gli importi annualizzati, stanziati per le nuove liquidate del 2023 ammontano a 14,3 miliardi di euro. La percentuale delle assistenziali sul totale era del 46,5% nel 2022 ma la differenza rispetto a 20 anni prima, nel 2003 è di 11 punti (era al 37,6%).