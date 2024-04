Inps, nel primo trimestre liquidate 187mila pensioni, -16%

Nel primo trimestre del 2024 l'Inps ha liquidato 187.223 nuove pensioni con un calo del 16,16% sullo stesso periodo del 2023. L'importo medio delle nuove pensioni è di 1.225 con grandi differenze tra le gestioni (888 euro medi per le pensioni di vecchiaia e 2.017 per quelle anticipate, legate a un numero più alto di contributi). Nel complesso le nuove pensioni liquidate alle donne valgono in media 999 euro contro i 1.473 medi degli uomini (il 32% in meno).