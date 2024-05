Inps, in tre mesi erogati 4,8 miliardi per l'assegno unico

L'Inps ha erogato nei primi tre mesi del 2024 quasi 4,8 miliardi di euro (4.798,6 milioni) per l'assegno unico a 6.087.406 famiglie nel complesso per 9.648.554 figli. La media mensile dei nuclei beneficiari nel 2024 è di 5.967.365 famiglie. L'importo medio mensile erogato per famiglia nei primi tre mesi del 2024 è stato di 268 euro mentre l'assegno medio mensile per figlio è stato di 169 euro. Lo si legge nell'Osservatorio sull'assegno unico secondo il quale nel 2023 erano stati erogati 18,1 miliardi per 6,5 milioni di famiglie coinvolte nel complesso.