Inps, in 8 mesi spesi 13,15 miliardi per l'assegno unico

Nei primi otto mesi del 2024 l'Inps ha erogato alle famiglie oltre 13,15 miliardi di euro per l'assegno unico e universale per i figli a carico. In media fino ad agosto hanno ricevuto l'assegno 6.021.079 famiglie per 9.554.117 figli. L'assegno è stato pari in media a 273 euro per nucleo richiedente e a 172 euro per ogni figlio, in aumento rispetto ai 257 euro per famiglia e 162 euro per figlio erogati in media nell'intero 2023.