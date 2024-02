Inps, a gennaio salgono le ore di cig autorizzate, 49,1 milioni

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate a gennaio 2024 sono state 49,1 milioni, il 68,6% in più rispetto a dicembre 2023 ed il 16,8% in più rispetto a gennaio 2023. Lo rileva l'Inps che registra, in particolare, un numero di ore di cassa integrazione straordinaria più che triplicate rispetto al mese precedente. Le ore di cig straordinaria autorizzate a gennaio 2024 sono state infatti 23,7 milioni (di cui 8,1 per solidarietà), in aumento del 219,2% da dicembre e dello +0,6% su base annua. Invece le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate sono state 24,1 milioni, in aumento del 16,3% da dicembre 2023 e del 44,4% rispetto all'anno precedente. Gli interventi di cig in deroga registrano valori residuali: nel mese di gennaio 2024 sono stati pari a 134mila ore, con una variazione congiunturale del +22,3% rispetto al mese precedente ed una variazione tendenziale del +498,1% rispetto a gennaio 2023. Infine il numero di ore autorizzate a gennaio 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 1,2 milioni e registra un incremento del +35,1% rispetto al mese precedente e un calo del 34,6% rispetto all'anno precedente.