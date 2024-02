Innovazione al servizio dell'industria, a Torino la fiera A&T

Tre giorni per parlare di innovazione a favore dell'industria italiana, con il coinvolgimento dei principali stakeholder istituzionali e industriali del territorio per promuovere l'asse piemontese come driver tecnologico nazionale sull'intelligenza artificiale. Per la sua 18esima edizione la fiera A&T-Automation & Testing, in programma all'Oval di Torino dal 14 al 16 febbraio, si focalizza su temi come intelligenza artificiale, fabbrica intelligente, intralogistica, additive manufacturing, testing e metrologia, microchip e semiconduttori. Con una novità assoluta, la Casa dell'intelligenza artificiale. Uno spazio in cui 19 grandi imprese italiane e internazionali presenteranno applicazioni e tecnologie di ultima generazione basate sugli algoritmi intelligenti dedicate al mondo della manifattura e della supply chain. Con 4mila tecnologie esposte, 60 eventi e 380 espositori, il 40% provenienti dal Piemonte, A&T accoglierà anche i 9 finalisti, di cui 3 piemontesi, del Premio Innovazione 4.0 e i 13 Ambassador dell'Innovazione. La prima giornata propone, a partire dalle 10, l'inaugurazione della Casa dell'Intelligenza Artificiale, la cerimonia di premiazione del Premio Innovazione 4.0 e il convegno 'L'intelligenza artificiale per l'industria: scenari e linee guida per le imprese del made in Italy', con una tavola rotonda su 'Status e prospettive per l'industria manifatturiera'. Prevista per la mattinata di mercoledì 14 febbraio la diretta streaming sull'home page di Ansa.it.