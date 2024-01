Incentivi fino a 13.750€ per auto elettriche

Incentivi da 6.000 a 13.750 euro per l'acquisto di auto elettriche sono previsti per chi rottama un'auto Euro2 e ha un Isee sotto i 30mila euro. Per le vetture ibride l'aiuto va da 4 a 10mila euro, mentre per le auto a basse emissioni da 1.500 a 3.000 euro. Queste sono alcune delle ipotesi contenute nella bozza di lavoro per il rinnovo degli incentivi auto, su cui il governo intende investire 930 milioni di euro, 570 milioni dei quali provenienti da nuovi fondi per l'automotive, mentre il resto dai residui dei vecchi incentivi. L'intervento riguarda anche veicoli commerciali, taxi e noleggi a lungo termine.