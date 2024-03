In Germania cresce la fiducia, lo Zew balza a 31,7 punti

L'indice Zew a marzo sale più delle attese a 31,7 punti (contro un'attesa di 20,5) dal 19,9 di febbraio. Ogni mese dal 1991 fino a 300 esperti di banche, assicurazioni e dipartimenti finanziari di aziende selezionate vengono intervistati sulle loro valutazioni e previsioni per il mercato finanziario internazionale e quest'indice mostra il sentiment per l'economia tedesca, in modo simile all'indice Ifo.