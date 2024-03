In corso lo sciopero dei treni, molte le cancellazioni

Ci sarebbero molte cancellazioni di treni per lo sciopero del personale ferroviario indetto dai sindacati autonomi. L'agitazione oltre Trenitalia riguarda anche il personale di Italo e Trenord. Sarebbe fermo almeno un treno su tre previsti. Gli stop, proclamati da alcune sigle sindacali autonome, (Cub Trasporti, Sgb e Usb) "potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria - spiegava Trenitalia in una nota - e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine degli scioperi". I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole imprese ferroviarie. Informazioni su collegamenti e servizi attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti. Restano garantite alcune corse nazionali e i treni regionali negli orarie più utilizzati dai pendolari, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.