In calo i rendimenti sui titoli di Stato europei, Btp al 3,87%

Giornata di netto ribasso dei rendimenti per i titoli di Stato del Vecchio continente: con gli operatori in attesa della riunione della Bce di giovedì per il primo taglio dei tassi, sui mercati telematici il rendimento del Btp a 10 anni è al 3,87%, con un calo fino a 10 punti base. Si tratta di un movimento praticamente identico per tutto il settore, quindi lo spread con il Bund tedesco resta stabile attorno alla quota dei 130 'basis point' dell'avvio.