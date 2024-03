Illycaffè in crescita, utile netto +67,2%, ricavi +5,7%

Utile netto di gruppo a 23,7 milioni di euro (+67,2% sul 2022); ricavi per 595,1 milioni (+5,7%); Ebitda Adjusted a 92,8 milioni (+18,6%); Ebitda Margin (Adjusted) al 15,6% (in miglioramento di 1,8%); la Posizione Finanziaria Netta è a 122,2 milioni, in miglioramento del 20,8%. Sono alcuni dei dati più significativi del bilancio 2023 della capogruppo illycaffè approvato dal Cda. Nel 2023 tutti i principali mercati in cui il gruppo è presente sono risultati in crescita rispetto al 2022. In particolare, negli Stati Uniti, mercato prioritario nei piani di crescita, i ricavi hanno registrato un incremento del 15,1% a tassi di cambio costanti, trainati principalmente dal canale on-line. Dal punto di vista dei canali, la crescita è stata guidata principalmente da Ho.Re.Ca. (+8,2%), sostenuta da un positivo tasso di acquisizione di nuovi clienti, e da on-line (+15,5%), grazie alle performance positive degli e-Tailers, in particolare in Italia, Stati Uniti e Cina.