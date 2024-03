Iliad alla svolta, free cash flow positivo per 4 milioni

Iliad in Italia ha raggiunto il free cash flow positivo. Il 2023 si è chiuso con un fatturato di 1,61 miliardi (14,5%), un margine operativo lordo al netto degli ammortamenti (ebitdaaL) di 247 milioni (+17,2%) e, per la prima volta in 6 anni dal debutto, un free cash flow positivo a 4 milioni di euro Gli utenti attivi nel mobile e fisso hanno raggiunto quota 10 milioni e 937 mila, con un incremento di 1 milione e 260 mila utenti rispetto al 2022. Nel segmento mobile, iliad raggiunge 10 milioni e 730 mila utenti, 255 mila utenti in più solo nell'ultimo trimestre. Nel segmento fiber-to-the-home ha raggiunto 207 mila utenti con una crescita di +98 mila nuovi utenti netti rispetto al 2022 e un'importante accelerazione nell'ultimo trimestre con 35 mila nuovi utenti. "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2023, che si confermano in forte aumento e rispecchiano la solidità della nostra visione, l'efficacia dei nostri investimenti e, soprattutto, una fiducia dei nostri utenti costruita passo dopo passo", ha commentato Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad Italia. "Per questo 2024 la missione resta la stessa: continuare ad investire in infrastrutture sostenibili, innovative e di qualità, e creare un rapporto con i nostri utenti basato sulla trasparenza" ha aggiunto.