Il tavolo Wartsila aggiornato al 20 marzo al Mimit

E' stato convocato per il prossimo 20 marzo al ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo sulla crisi industriale dello stabilimento Wartsila di Bagnoli della Rosandra (Trieste). Oggi al Mimit si è tenuto un incontro: al tavolo con il ministro Adolfo Urso e il sottosegretario delegato, Fausta Bergamotto, hanno partecipato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e l'assessora regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, i vertici finlandesi e italiani dell'azienda e i referenti di Msc. Nel corso della riunione - riporta una nota governativa - è stato presentato il progetto industriale proposto da Msc, che recentemente ha manifestato interesse per il sito di Bagnoli della Rosandra. Obiettivo del tavolo del 20 marzo è mettere a conoscenza dei dettagli tutte le parti coinvolte nel processo di reindustralizzazione. Nel frattempo il ministro Urso e il sottosegretario Bergamotto avvieranno interlocuzioni con gli altri ministeri coinvolti.