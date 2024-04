Il supermercato online di Amazon apre per tutti

A Milano, Roma, Torino e Bologna da oggi si estende a tutti la possibilità di fare la spesa alimentare online su Amazon, ricevendola a casa in giornata. Il servizio Amazon Fresh, che offre frutta, verdura, latticini, carne, pesce, prodotti per la cura domestica e della persona, finora era riservato solo agli iscritti ad Amazon Prime: migliaia le spese effettuate alla settimana nelle quattro città in cui è attivo. Adesso l'opportunità è per tutti i residenti nelle quattro aree servite, riservando ai clienti Prime alcuni vantaggi, in termini di sconti e promozioni. "Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per rendere la spesa dei nostri clienti ancora più semplice, rapida e conveniente - sottolinea Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Germania, Italia e Spagna - Questa novità permetterà ad Amazon di offrire ai clienti un'esperienza d'acquisto che possa garantire loro ampia selezione, valore e comodità". Chi sceglie di ordinare la spesa su Amazon Fresh e/o Pam Panorama (con cui è siglata una partnership) accedendo dal sito amazon.it o attraverso l'app può optare per finestre di due ore per la consegna; gli iscritti a Prime hanno il beneficio di tempi ulteriormente ridotti a un'ora.