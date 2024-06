Il settore privato Usa ha creato 152.000 posti in maggio

Il settore privato americano ha creato in maggio 152.000 posti di lavoro. E' quanto emerge dal consueto sondaggio di Adp. Il dato è sotto le attese degli analisti che scommettevano su quota 175.000. I dati ufficiali sul mercato del lavoro saranno diffusi venerdì e gli analisti stimano la creazione di 185.000 posti con un tasso di disoccupazione invariato al 3,9%. Il risultato negli Usa arriva alla vigilia dell'atteso intervento sui tassi da parte della Bce. Il sondaggio Adp sui nuovi posti di lavoro americani, sotto le stime, segnala intanto un mercato del lavoro negli Usa in rallentamento offrendo uno spunto alla Fed per cominciare a tagliare i tassi.