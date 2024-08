Il miliardario Glasenberg al 5% di Technogym

Il magnate sudafricano Ivan Glasenberg punta sullo sport italiano e dopo Pinarello ha deciso di investire su Technogym entrando al 5% nel capitale della società di Nerio Alessandri. Secondo quanto emerge dalle comunicazioni Consob e dal sito della società, a seguito di acquisti sul mercato Glasenberg risulta titolare di un 3% a titolo personale e del 2% attraverso Spac (con il 3,75% dei diritti di voto). "Agli attuali prezzi di mercato la posizione vale circa 90 milioni" commenta Equita, ricordando che Glasenberg, ex ceo del gruppo minerario Glencore e con un patrimonio personale nel 2023 stimato da Forbes in 8,8 miliardi è anche un appassionato di sport, in particolare di ciclismo ma anche di triathlon. Nel 2023 tramite il proprio family office aveva acquistato dal fondo L Catterton il marchio Pinarello, storica azienda che produce bici da corsa di lusso, con un'operazione del valore di 200 milioni circa. "Pur non avendo impatti quantitativi sulla società, leggiamo positivamente questa notizia come conferma dell'attrattività dell'investment case di Technogym" commenta Equita.