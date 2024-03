Il mercato dell'auto italiano cresce del 12,8% a febbraio

A febbraio in Italia sono state immatricolate 147.094 auto, il 12,8% in più dello stesso mese del 2023. Nei primi due mesi dell'anno le immatricolazioni sono state in tutto 289.103, con una crescita dell'11,7% sullo stesso periodo del 2023. I dati sono del ministero dei Trasporti. Stellantis fa meglio del mercato complessivo in Italia con 48.747 immatricolazioni di auto a febbraio, il 17,3% in più dello stesso mese del 2023. La quota di mercato sale dal 31,8% al 33,1%. Nei primi due mesi del 2024: le immatricolazioni del gruppo sono state 98.083, il 15,3% in più dello stesso periodo del 2023 e una quota di mercato in aumento dal 32,8% al 33,9%.