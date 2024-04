Il governo sente Tim e Vivendi. Sul tavolo ancora la Rete

Il governo convoca Tim e Vivendi. Domani i rappresentanti del gruppo telefonico e quelli del suo primo azionista francese saranno ricevuti a Roma dal comitato golden power per un supplemento di indagine sulla cessione di Netco a Kkr. Il via libera è già arrivato ma, secondo quanto anticipato dai quotidiani, il governo vorrebbe capire, in vista dell'assemblea del 23 aprile, quale orientamento avranno i francesi. L'incontro sarà domani nel pomeriggio a palazzo Chigi. L'oggetto dell'incontro sembra però più ampio: sarebbe la verifica delle prescrizioni previste dalla golden power in capo a Telecom e Vivendi come principale azionista. Dalle ultime notizie di stampa non sembrerebbe certa la presenza dei rappresentanti francesi al tavolo con il governo. Mentre per la compagnia telefonica dovrebbe essere al tavolo l'ad Pietro Labriola.