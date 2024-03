Il gas scende del 4% a febbraio per i clienti vulnerabili

Per il mese di febbraio 2024, il prezzo di riferimento del gas per il cliente domestico vulnerabile è pari a 100,37 centesimi di euro per metro cubo (-4% su gennaio), tasse incluse. Lo rende noto l'Arera, nell'aggiornamento pubblicato sul proprio sito on line. A partire da gennaio scorso, il servizio di tutela gas è stato sostituito da quello di tutela della vulnerabilità, destinato a 2,5 milioni di clienti domestici (over75, percettori di bonus sociale, disabili, o in strutture abitative di emergenza a seguito di calamità). Il nuovo utente tipo ha un prelievo medio annuo di gas di 1100 metri cubi anziché 1400.