Il gas sale a 37 euro, pesano le interruzioni in Norvegia

Il prezzo del gas in netto rialzo dopo una interruzione non programmata dell'impianto norvegese di Nyhamna. Sull'andamento delle quotazioni pesa anche il calo delle importazioni di Gnl in Europa a causa dell'aumento della domanda in Asia. Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo del 7,7% a 37 euro al megawattora, ai massimi da dicembre dello scorso anno. Dall'inizio del 2024 il prezzo del gas registrano un rialzo del 13,7 per cento.