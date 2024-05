Il gas chiude sopra 34 euro per timori su forniture Austria

Seduta di rimbalzo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam che chiude sopra i 34 euro dopo l'allarme lanciato da Vienna su un possibile blocco delle forniture dalla Russia verso l'Austria. Nel dettaglio i contratti future sul mese di giugno archiviano la giornata in rialzo del 4,2% a 34,39 euro al megawattora dopo che l'operatore austriaco Omv ha diffuso un "messaggio urgente al mercato" in cui annuncia il possibile blocco dei pagamenti imposto da una 'corte straniera'