Prezzo del gas in forte crescita sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con scadenza a giugno ha concluso in aumento del 5,2% a 36 euro al Megawattora, sotto comunque ai massimi di giornata. Secondo gli operatori, la materia prima ha corso soprattutto sulle interruzioni non programmate in Norvegia e con il calo delle importazioni di Gnl in Europa a causa dell'aumento della domanda in Asia.