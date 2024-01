Il costo del gas termina la giornata in ribasso a 27,7 euro.

Il prezzo del gas ha chiuso in ribasso, con gli operatori che tengono d'occhio i livelli degli stoccaggi superiori alla media, nonostante l'arrivo di un'ondata di freddo che sta colpendo l'Europa. Rimane elevata l'attenzione sulle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, in particolare nello Yemen. A Amsterdam, le quotazioni hanno registrato una diminuzione del 6,5% a 27,7 euro al megawattora, raggiungendo i livelli di ottobre 2021. Dal principio dell'anno, il prezzo ha subito un calo complessivo del 14%.