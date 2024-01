Il costo del gas continua a diminuire, raggiungendo i 28 euro.

Le quotazioni del gas continuano a diminuire e si stabilizzano ai livelli di ottobre 2021. Gli operatori del settore sono attenti alla quantità di gas immagazzinata, che risulta superiore alla media degli anni precedenti. Inoltre, l'attenzione è rivolta all'onda di freddo che sta colpendo l'Europa e alle tensioni geopolitiche in corso in Medio Oriente, in particolare nello Yemen. A Amsterdam, le quotazioni del gas scendono del 5,5% a 28 euro al megawattora, dopo aver raggiunto il minimo giornaliero di 27,8 euro. Dal principio dell'anno, il prezzo ha registrato una diminuzione complessiva del 13%. Il tono dell'articolo deve essere serio e non è consentito inventare informazioni. La sintassi e l'uso corretto dei caratteri maiuscoli e minuscoli devono essere rispettati.